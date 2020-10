Covid: porta mamma a fare tampone, polemiche su Federica Pellegrini

La nuotatrice, dopo il contagio dei giorni scorsi, sta raccontando sui social la sua quarantena. Tra le altre cose, ha detto di essere andata ad accompagnare sua mamma a fare il test e in molti hanno criticato il fatto che sia uscita di casa nonostante la positività. Poco dopo, la campionessa ha precisato: “Sono stata autorizzata dalla dottoressa dell’Asl”

Polemiche sulla nuotatrice azzurra Federica Pellegrini. La campionessa nei giorni scorsi è risultata positiva al coronavirus e sta raccontando sui social la sua quarantena. Tra le altre cose, ha fatto sapere ai suoi fan che ieri anche sua madre ha iniziato a manifestare alcuni sintomi e che oggi l’ha accompagnata a fare il tampone. Dopo questa dichiarazione, in molti hanno criticato il fatto che l’atleta sia uscita di casa nonostante sia positiva. Tanto che, poco dopo, Pellegrini ha dovuto pubblicare un’altra storia su Instagram in cui ha assicurato di essere stata autorizzata (COVID: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).