Covid, Federica Pellegrini su Instagram: "Ho 36,5 e posso alzarmi"

Federica Pellegrini sta meglio. Ad annunciarlo, con un video sul suo profilo Instagram, è la stessa nuotatrice campionessa olimpica. "Mi sono svegliata con 36,5 e ho trascorso la giornata senza febbre. Sono anche riuscita ad alzarmi un po’ più del solito, a girare per casa, fare qualcosa", ha detto (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). "Gusto e olfatto non li ho ripresi - ha raccontato la campionessa - ma per quello mi hanno detto che ci vorrà tanto tempo. Ho fatto un'ecografia ai polmoni e sono ok, era la cosa che mi preoccupava di più e sono rincuorata".

Anche la mamma coi sintomi

C'è anche una cattiva notizia, però: "Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui perché ci dovevamo dare il cambio coi cani. Ha fatto la quarantena preventiva a casa, abbiamo cercato di mantenere le distanze, di usare la mascherina e stare attente, ma da stamattina anche lei ha i sintomi". Febbre a 37,4, mal di testa e dolori: "Domani farà il tampone e quasi sicuramente sarà positivo. La cosa buona è che io orsa sono in grado di darle una mano e avendolo già fatto ho gli anticorpi e posso starle vicina, ovviamente con tutte le cautele del caso".