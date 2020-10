4/12 ©Ansa

Stop forzato anche per Valentino Rossi, che è stato costretto a fermarsi prima del Gp Aragon. “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del test rapido PCR è stato negativo. Ma il secondo è stato purtroppo positivo. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo", ha spiegato il pilota pesarese il 15 ottobre

Valentino Rossi positivo al Covid