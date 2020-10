Coronavirus, Federica Pellegrini è positiva

Dopo Valentino Ross i, anche Federica Pellegrini ha fatto sapere di essere risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. "Ho appena ricevuto la brutta notizia - dice in un video, l'azzurra, visibilmente provata - oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid" (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

"Ho pianto, volevo gareggiare"

"Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori - ha spiegato

la Pellegrini - tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono piu' andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva

al Covid". "Mi dispiace un sacco - ha aggiunto la nuotatrice veneta - perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella

normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto fino ad adesso - ha concluso - Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa

anche se per adesso mi sfugge. Ci facciamo questi 10 giorni di quarantena a casa".