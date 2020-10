Covid, festeggiano battesimo nel Torinese: sanzionate 59 persone

I carabinieri hanno sanzionato 59 persone che domenica scorsa hanno preso parte a un pranzo per festeggiare un battesimo in un ristorante di Carmagnola, nel Torinese, violando così le misure anti-Covid in vigore. I militari, prima della contestazione, hanno identificato tutti i presenti alla festa. Multato anche il titolare dell’esercizio. (CORONAVITUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - NUOVA ORDINANZA IN PIEMONTE)