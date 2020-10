Covid: pronta ordinanza in Lazio, chiusure notturne dalle 24 alle 5

L'ordinanza prevede anche un aumento dei posti letto riservati ai pazienti Covid per arrivare ad un totale di 2913, di cui 552 da dedicare alla terapia intensiva

Blocco della circolazione e agli spostamenti ingiustificati dalle 24 alle 5 da venerdì 23 ottobre, e didattica a distanza al 50% alle superiori da lunedì 26 ottobre: queste le misure previste nell'ordinanza della Regione Lazio che dovrebbe essere firmata nelle prossime ore per il contenimento del contagio da coronavirus. Le disposizioni saranno valide per trenta giorni. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI NEL LAZIO - MAPPE)

Le disposizioni su scuola e università

Didattica a distanza al 50% alle superiori con esclusione dei primi anni e al 75% all'Università, con esclusione delle attività di laboratorio e delle matricole. E' quanto dovrebbe disporre in materia di istruzione l'ordinanza della Regione pronta ad essere varata.

L'aumento dei posti letto Covid

L'ordinanza prevede anche un aumento dei posti letto riservati ai pazienti Covid per arrivare ad un numero di 2913, di cui 552 da dedicare alla terapia intensiva. Inoltre è prevista una manifestazione di interesse per individuare strutture private per effettuare 5mila tamponi al giorno.