Covid in Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:13 - Arcinazzo Romano, altri due casi positivi

Registrati altri due casi positivi ad Arcinazzo Romano, lo ha comunicato il Comune. "Siamo venuti a conoscenza, in via ufficiosa, di due nuove positività al Covid-19 di nostri concittadini, entrambi asintomatici - hanno scritto in una nota il sindaco Luca Marocchi e l'amministrazione comunale - Si registrano in totale nel nostro paese 6 casi positivi, tutti in buone condizioni o asintomatici. Auguriamo pronta guarigione ai nostri cari concittadini". L'amministrazione comunale di Arcinazzo ha poi lanciato un nuovo appello ai cittadini: "Si richiede - ha concluso la nota - il massimo rispetto delle consuete norme igienico-sanitarie del caso. Si evitino assembramenti".