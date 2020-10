Nuovo Dpcm, la disperazione di un ristoratore nella foto della figlia

Il post su Facebook

Lo scatto del ristoratore è accompagnato da un lungo post di sfogo della figlia e titolare insieme al padre del ristorante-gelateria Ca'Lozzio di Oderzo, in provincia di Treviso. "È lì immobile il Beppo, seduto, pensieroso - scrive la donna - dopo aver scoperto che forse dobbiamo chiudere la nostra attività alle ore 18 e non dobbiamo neanche aprire alla domenica, giorno d’incasso assicurato per una attività come la nostra. 'Questa è la mazzata finale' mi ha detto". La foto è stata pubblicata lo scorso fine settimana, poco prima che il presidente del Consiglio Conte firmasse il nuovo Dpcm contenente le ulteriori misure restrittive per contenere il contagio.

Il nuovo Dpcm

Il nuovo provvedimento firmato da Conte prevede la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie entro le 18. Questi locali, però, avranno la possibilità di rimanere aperti anche la domenica e nei giorni festivi. La consumazione potrà essere effettuata solo al tavolo con un massimo di quattro persone. Dopo le 18 sarà comunque consentito acquistare cibo da asporto fino alle 24 ma è vietato consumarlo sul posto o vicino al locale.