Turismo, per i lavoratori a partita Iva un bonus fino a 5mila euro

Arrivano aiuti del governo per i lavoratori del settore colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19: 20 milioni di euro che saranno ripartiti in ugual misura tra i beneficiari, ciascuno dei quali potrà ricevere al massimo 5.000 euro. Tra i requisiti la residenza in Italia, una partita Iva associata al codice ATECO 79.90.20 e un patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico