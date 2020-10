Coronavirus Cagliari, infermieri e medici stremati. LA FOTO

Un’immagine rilanciata sui social network dalla Società italiana Sistema 118 racconta le condizioni di stress di migliaia di operatori sanitari impegnati in tutta Italia nella lotta alla seconda ondata di coronavirus

Stremati, bardati con tute protettive, costretti a code estenuanti davanti agli ospedali (in alcuni casi anche di 12 ore) in attesa che i pazienti dentro le ambulanze possano accedere ai Pronto Soccorso della Sardegna. La foto di 3 operatori sanitari, diffusa dal giornalista Nicola Pinna e ripresa sui canali social dalla Società Italiana Sistema 118, è stata scattata a Cagliari da una operatrice del soccorso, Manuela Piras, e immortala “simbolicamente” le condizioni di stress di migliaia di soccorritori, medici e infermieri impegnati in tutta Italia nella lotta alla seconda ondata di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE CORONAVIRUS).