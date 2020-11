Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 17 novembre

Via libera da parte di Palazzo Chigi alla legge di bilancio. Nell'incontro con i sindacati, di fronte alle forti critiche per il metodo di confronto il presidente del Consiglio Conte spiega di non aver "mai parlato di concertazione". Dal nuovo meccanismo per le pensioni al credito d’imposta per gli investimenti al Sud, dalla Cig Covid agli sgravi contributivi per chi assume giovani e donne: ecco cosa prevede il ddl, che ora dovrà passare l’esame del Parlamento