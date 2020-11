Inps: con smartworking in estate meno certificati di malattia da PA

Certificati malattia in calo al Centro e al Sud

Certificati di malattia all'Inps in calo soprattutto al Centro (-15,6% nel complesso, -22,6% nel pubblico) e al Sud (-13% totale, -21,3% nel pubblico). Complessivamente, tuttavia, i giorni di malattia sono lievemente aumentati crescendo del 2,4% nel privato e dello 0,1% nel pubblico rispetto al terzo trimestre 2019. Tradotto in altri termini, ci sono meno richieste di malattia, ma con periodi di assenza dal lavoro più lunghi. Il numero delle giornate medie di malattia per certificato passa da 5,9 a 6,7 per il settore privato e da 6 a 7,3 per il pubblico. Secondo l'Inps, si tratta di "un andamento che induce a pensare che i lavoratori si rivolgono al proprio medico soprattutto per patologie che richiedono più giorni di malattia, evitando di farlo per malattie meno gravi".