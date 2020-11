1/10 ©Ansa

Continua la discussione sulla riforma del sistema pensionistico. Quota 100, con la fine del 2021, verrà meno e già da settembre governo e sindacati hanno avviato i tavoli di confronto. In mancanza di un nuovo assetto, si dovrebbe tornare alla legge Fornero, con il requisito dei 67 anni di età per accedere alla pensione. Anche l’Inps, intanto, ha avanzato le sue proposte, in uno schema che si può riassumere in quattro punti. Ecco le idee al vaglio

