Bolzano, morti due neonati prematuri: ipotesi infezione da batterio

Bolzano, morti due neonati prematuri in ospedale: ipotesi infezione da batterio

©IPA/Fotogramma

Uno dei neonati è deceduto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. Entrambi i piccoli erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo altoatesino. La causa sarebbe un'infezione

Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all'ospedale di Bolzano: a  riportarlo il sito di Rai Sudtirol. Uno dei neonati è morto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. Entrambi i piccoli erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo altoatesino. La causa dei due decessi sarebbe un'infezione da batterio. Per precauzione, da quanto si apprende, altri piccoli pazienti potrebbero essere trasferiti in altro reparto per evitare di venire a contatto con il batterio. 

