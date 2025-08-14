Ferragosto, Italia spaccata tra caldo e temporali. Le previsioni meteo

Il ministero della Salute per venerdì 15 agosto prevede 16 città con bollino rosso, quindi con le condizioni meteorologiche più rischiose per la salute. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Il Ministero elabora i bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul Portale è attiva ogni anno da maggio a settembre. Per il 2025 è attiva da lunedì 26 maggio e termina il 20 settembre. Quattro invece le città con bollino giallo: Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Napoli. I centri con bollino verde sono tutti al Sud, con l’eccezione di Cagliari e Pescara

