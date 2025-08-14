Ferragosto, Italia spaccata tra caldo e temporali. Le previsioni meteo e i bollini rossiCronaca
Introduzione
La giornata di Ferragosto sarà in gran parte soleggiata e farà meno caldo al Meridione rispetto al Settentrione. IlMeteo.it spiega che i venti soffieranno da Nord, con locali rinforzi sui settori orientali e meridionali. Si prevede sole di mattina, a parte una lieve instabilità tra Lazio e Abruzzo (sui rilievi) e in alcune aree del Sud. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali irregolari, soprattutto al Sud
Quello che devi sapere
Bollino rosso in 16 città
Il ministero della Salute per venerdì 15 agosto prevede 16 città con bollino rosso, quindi con le condizioni meteorologiche più rischiose per la salute. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Il Ministero elabora i bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul Portale è attiva ogni anno da maggio a settembre. Per il 2025 è attiva da lunedì 26 maggio e termina il 20 settembre. Quattro invece le città con bollino giallo: Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Napoli. I centri con bollino verde sono tutti al Sud, con l’eccezione di Cagliari e Pescara
Le previsioni al Nord per il 15 agosto
Resta presente anche domani l’Anticiclone africano Carone: la giornata sarà perciò in gran parte soleggiata, stabile e molto calda. IlMeteo.it segnala solo una lieve instabilità sulle Dolomiti. Nella fase pomeridiana, invece, ci saranno temporali con grandine in provincia di Sondrio, nell’alto bresciano e nelle Alpi del Triveneto. I valori massimi delle temperature sono attesi a Genova e ad Aosta, con 33°C, e a Torino, Milano, Bologna, dove si raggiungeranno i 35-37°C
Al Centro
Anche al Centro si confermano sole e caldo, soprattutto di mattina. L’unica lieve instabilità è segnalata sul Lazio meridionale, in particolare sui monti. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi veloci temporali sui rilievi di Lazio e Abruzzo, oltre che su quelli sardi. Caldo intenso su Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature: valori massimi compresi tra i 30-31°C di Pescara, l'Aquila e Campobasso e i 36-37°C di Roma e Firenze
Al Sud e in Sicilia
Su queste regioni l’anticiclone è meno intenso, quindi farà meno caldo rispetto al resto d'Italia. La giornata partirà con diverse nuvole e locali piovaschi sui rilievi. Nel pomeriggio sono invece attesi temporali irregolari, che interesseranno gli Appennini e le zone montuose centro orientali della Sicilia. Si aspettano anche venti, che soffieranno in modo debole dai quadranti settentrionali. I mari dovrebbero essere calmi. Le temperature, come detto, sono un po’ più basse: i valori bassi si attendono a Potenza, con 28°C, e a Napoli, con 33°C
Sabato 16 agosto e domenica 17 agosto
Anche per la giornata di sabato si attende su buona parte del Paese un clima stabile, soleggiato e molto caldo. Le temperature saranno oltre la media: si prevedono punte sopra ai 36°C al Centro-Nord. Nel corso delle ore però è atteso l’arrivo della pioggia: temporali sull’arco alpino centro orientale, sul basso Lazio, in Campania, Calabria e nelle zone interne della Sicilia. Lo stesso dovrebbe accadere domenica 17 agosto, quando inizierà però a farsi strada aria più fresca. Temporali dovrebbero verificarsi sulle Alpi (e sulle alte pianure del Nord), oltre ad alcune zone interne del Centro Sud: qui non si esclude la formazione di temporali intensi, con la possibilità di locali grandinate
Nei prossimi giorni
Introno al 21/22 agosto si prevede un’inversione di tendenza, con l’improvviso arrivo di correnti instabili. La nuova svolta atmosferica viene definita da IlMeteo.it come la classica burrasca di fine estate, e sarà caratterizzata dallo scontro tra masse d’aria di natura opposta: da una parte l’aria fredda in discesa dal Nord Europa, dall’altra quella calda in risalita dal Nord Africa. Questo contrasto termico accresce il rischio di fenomeni meteo estremi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento: si configura una potenziale ondata di maltempo. Al momento non si possono escludere fenomeni di allagamento o le alluvioni lampo, capaci di scaricare fino a 150 mm di pioggia in pochissime ore (per la stessa quantità di norma servono due mesi). Le temperature scenderanno
Servizio di pubblica utilità 1500
Intanto, per far fronte al caldo, si ricorda che è attivo dal 23 giugno 2025 il servizio di pubblica utilità 1500, in sinergia con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute
