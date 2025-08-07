Clima, Copernicus: luglio 2025 è il terzo più caldo di sempre

Peri i climatologi, la notizia di un mese “meno caldo” rischia di alimentare una falsa percezione di miglioramento. Gli esperti invitano a non abbassare la guardia, ribadendo che la crisi climatica è in corso e accelera. Gli impatti si fanno sempre più evidenti su salute, ambiente ed economia. E il 2025 potrebbe ancora chiudere come uno degli anni più caldi di sempre

Il pianeta non rallenta: eventi estremi ovunque

Anche senza il record assoluto, il mese appena concluso è stato segnato da eventi meteorologici estremi in diverse aree del pianeta. Nel Golfo Persico si sono registrate temperature vicine ai 50°C, mentre in Cina e Pakistan le piogge torrenziali hanno provocato centinaia di vittime e devastazioni su larga scala. Copernicus sottolinea come questi fenomeni siano amplificati dal cambiamento climatico, che alimenta l’instabilità e la violenza degli eventi atmosferici, anche in mesi apparentemente “meno eccezionali” dal punto di vista termico.