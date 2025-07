"Che caldo che fa". La campagna di Legambiente si conclude a Palermo

A Palermo il caldo estremo è ormai un problema strutturale che colpisce in modo trasversale tutti i quartieri della città. Le ondate di calore interessano sia la zona nord, come il quartiere Libertà, sia l’area sud, come Sperone-Brancaccio, ma con effetti differenti. Le diverse ricadute sono legate alle caratteristiche urbanistiche: Libertà dispone di aree verdi e infrastrutture, mentre Sperone-Brancaccio sono dominati dal cemento e sono quasi del tutto privi di spazi verdi, fattori che contribuiscono ad accentuare l’effetto isola di calore.

“Anche a Palermo è forte la disuguaglianza climatica" sottolinea Legambiente che approda in Sicilia dopo aver fatto tappa in alcune tra le città più roventi d'Italia: Milano, Bologna, Roma e Napoli con la campagna “Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste” realizzata con il supporto della Fondazione Banco dell’energia e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per formulare, con dati alla mano, proposte concrete e stimolare le amministrazioni comunali a intervenire contro la disuguaglianza climatica, che penalizza in particolare i quartieri più fragili delle città italiane. "Quartieri fragili come Sperone-Brancaccio, privi di verde e di infrastrutture adeguate, soffrono di povertà di raffrescamento; servono interventi di adattamento. Sono sette le proposte che rilanciamo all’amministrazione comunale, a partire da nuove piantumazioni e dalla realizzazione di rifugi climatici”.

Il 27 luglio, in piazza Don Luigi Sturzo, nel quartiere Libertà, la termocamera di Legambiente ha registrato la temperatura al suolo più elevata tra tutte le rilevazioni effettuate a Palermo: ben 70,4°C sul prato sintetico. Eppure, a pochi metri di distanza, sulla stessa superficie ma in un’area ombreggiata da un albero, la temperatura era di circa 33. Uno scarto di quasi 40°C, determinato unicamente dalla presenza dell’ombra. Anche nei pressi della farmacia di via Archimede, sempre nel quartiere Libertà, le termografie hanno evidenziato un divario significativo: nelle zone completamente in ombra, la temperatura al suolo si aggirava intorno ai 30°C, mentre nelle aree esposte al sole ha toccato i 38,4°C, con una differenza di oltre 8°C. All’interno del parco Piersanti Mattarella (ex Giardino Inglese), le temperature al suolo si sono mantenute ottimali. In particolare, sull’erba è stata rilevata una temperatura di 27,8°C, addirittura inferiore rispetto a quella ambientale.

Spostando l’obiettivo della termocamera da Libertà a Sperone-Brancaccio, il quadro si fa più critico perché le rilevazioni hanno registrato marciapiedi a oltre 55°C in un contesto urbano privo di ombra e attrezzature per affrontare il caldo. Il punto al suolo più caldo è stato quello registrato presso la fermata del tram in via Portella Ginestra, con un picco di 64,6°C. Anche il lungomare di via Messina Marine, che dovrebbe rappresentare un potenziale luogo di refrigerio naturale, si presenta come una costa di fatto negata: sedute delle panchine a oltre 55°C, rifiuti abbandonati e mare inaccessibile a causa dell’inquinamento.

La temperatura ambiente media rilevata dalla termocamera di Legambiente durante le ore più calde della giornata nei quartieri Sperone-Brancaccio era di 35,8°C, a Libertà 32,3°C, segnalando uno scarto di ben 3,5. Anche la massima temperatura registrata nei due quartieri è indicativa: nel quartiere Libertà il picco raggiunto è stato di 35,8°C mentre a Sperone-Brancaccio 39,9°C.

Nel quartiere Libertà sono il verde pubblico e le zone d’ombra a fare la differenza. In via delle Croci, una delle aree più alberate della città, Legambiente ha scattato una delle termofoto più “blu” dell’intera rilevazione - colore che, nella scala termografica, indica le temperature più contenute - con valori, sia ambientali che al suolo, intorno ai 31°C. Via della Libertà, arteria storica e commerciale della città ben protetta e ombreggiata da grandi alberi, ha registrato valori al suolo che oscillano tra i 34 e 41°C e una temperatura ambientale di 32°C.

A Sperone-Brancaccio, invece, l’assenza di verde si traduce in un’esposizione costante al sole, anche per servizi essenziali: 11 strutture sanitarie su 20 - tra studi medici, farmacie, ambulatori, centri analisi e simili – risultano prive di qualsiasi ombra.

Un punto debole che accomuna entrambi i quartieri analizzati è la scarsa presenza di infrastrutture blu, come fontanelle, fontane pubbliche e casette dell’acqua. A Sperone-Brancaccio queste sono completamente assenti, mentre nel quartiere Libertà, pur con una leggera presenza, la situazione resta insufficiente: nell’area monitorata, comprese le zone verdi, sono state rilevate solo due fontanelle e tre fontane pubbliche.

I dati raccolti servono non solo a documentare l’inequità climatica, ma anche a sollecitare l’amministrazione comunale ad adottare politiche urbane mirate a rendere la città più equa e resiliente, tra cui la creazione di rifugi climatici e interventi di forestazione urbana, dando priorità alle aree più vulnerabili, come Sperone-Brancaccio.

“Anche a Palermo la campagna “Che caldo che fa!” conferma una situazione critica. La città è esposta agli effetti della crisi climatica senza essere adeguatamente attrezzata. I quartieri più fragili, in particolare lo Sperone, risultano carenti di infrastrutture verdi, grigie e blu - dichiarano la responsabile nazionale giustizia climatica Legambiente, Mariateresa Imparato, il presidente Legambiente Sicilia Tommaso Castronovo e Anita Astuto, responsabile Energia e Clima Legambiente Sicilia, presenti alla quinta tappa della campagna . Tra l’altro, l’analisi condotta nei quartieri Libertà e Sperone evidenzia una forte disuguaglianza, soprattutto sulla presenza di verde urbano: si contano nove aree verdi nel primo, nessuna nell’area indagata a sud della città. L’unico potenziale refrigerio per lo Sperone è rappresentato dalla vicinanza al mare, che però non è pienamente fruibile a causa della non balneabilità per inquinamento. Quello che si delinea attraverso l’analisi di Legambiente è quindi un chiaro esempio di povertà di raffrescamento, per cui è necessario intervenire con azioni di adattamento e mitigazione, concentrando le azioni nei quartieri più esposti. Palermo ha bisogno di più verde, meno cemento e di una pianificazione che metta al centro il benessere delle persone e la resilienza al cambiamento climatico”.

“Con l’ultima tappa della campagna “Che caldo che fa!” si conclude un percorso importante che ha portato al centro dell’attenzione pubblica un tema ancora poco conosciuto come la cooling poverty, su cui la Fondazione sta lavorando da tempo" dice Silvia Pedrotti, responsabile Banco dell'Energia . "Le ondate di calore colpiscono in modo diseguale e aggravano le fragilità già esistenti nei quartieri e nelle periferie urbane più densamente abitate. Come Banco dell’a, siamo orgogliosi di aver sostenuto Legambiente anche in questa iniziativa, che si inserisce in un percorso ampio di contrasto al fenomeno, con l'obiettivo di rendere l'accesso all'energia in ogni sua forma sempre più inclusivo”.