Usa, Raiden commuove l’America, a 4 anni perde i genitori per il Covid

Non dimenticherà mai i mesi in cui ha dovuto affrontare prima la malattia e poi la morte dei suoi genitori. Raiden Gonzalez, un bimbo di San Antonio in Texas, è rimasto orfano a soli 4 anni perché il suo papà e la sua mamma non sono riusciti a vincere la loro battaglia contro il coronavirus. Una storia che ha commosso l’America iniziata intorno alla fine maggio di quest’anno quando Adan Gonzalez Jr, 33 anni, camionista, aveva mostrato i primi sintomi del contagio, dopo la positività era stato ricoverato fino al giorno in cui è morto il 26 giugno. Nemmeno il tempo di elaborare il lutto e anche la madre Mariah, 29 anni, maestra d'asilo, si è contagiata. E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è deceduta il giorno dopo a causa di una polmonite legata al virus. I familiari si sono stretti intorno a Raiden al quale hanno potuto dire solo che adesso i suoi genitori sono angeli e li proteggono dal cielo, come hanno raccontato in una recente intervista alla Nbc News.