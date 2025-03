Usa, incendio su un volo atterrato d'emergenza a Denver: 12 feriti

Il volo interessato era diretto all'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth in Texas, ha affermato la FAA in una dichiarazione alla Bbc, che ha diffuso anche il video dell’evacuazione dei passeggeri tra le fiamme. L'aereo è stato dirottato su Denver intorno alle 17:15 ora locale dopo che l'equipaggio aveva segnalato "vibrazioni del motore". Aperta un'indagine per far luce sull'accaduto

I passeggeri di un volo della compagnia American Airlines sono stati evacuati sulla pista di un aeroporto in Colorado a causa di un incendio scoppiato sull'aereo, che ha causato una densa nube di fumo. Le immagini dell'evacuazione, diffuse sui social media, hanno mostrato i passeggeri ammassati sull'ala del Boeing, alcuni con in mano dei bagagli, mentre le fiamme che bruciavano vicino al fondo dell'aereo stesso. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha affermato che i passeggeri hanno utilizzato scivoli gonfiabili per raggiungere il suolo in sicurezza all'aeroporto internazionale di Denver. L'agenzia, poi, ha confermato di aver avviato un’indagine per far luce sulla causa dell'incidente. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, sebbene l'aeroporto abbia successivamente confermato che 12 persone sono state trasportate in ospedale per ferite lievi.