Washington, scontro tra aereo ed elicottero: nessun superstite. LIVE

Tragedia a Washington, dove un volo di linea dell'American Airlines si è scontrato con un elicottero militare Sikorsky H-60 nei pressi del fiume Potomac, vicino all'aeroporto Ronald Reagan. A bordo dell'aereo passeggeri c'erano 64 persone in tutto, mentre sull'elicottero viaggiavano tre soldati, come ha reso noto l'esercito americano. Recuperate le prime vittime. Al momento non si hanno notizie di eventuali sopravvissuti, ma per i soccorritori ci sono poche speranze. Si indaga sulle cause, dall'errore umano al guasto tecnico. Esclusa la pista terroristica (COSA SAPPIAMO SULL'INCIDENTE AEREO DI WASHINGTON). Trump: "L'incidente si poteva evitare"





