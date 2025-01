Incidente aereo Washington, vittime due stelle del pattinaggio russo

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov: campioni del mondo nel 1994



Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, moglie e marito, si erano trasferiti negli Stati Uniti a fine carriera sportiva nel 1998 e da allora lavoravano con allenatori negli Usa. Vinsero i campionati del mondo di pattinaggio artistico di coppia nel 1994. Passione, quella per il pattinaggio, che sono riusciti a trasmettere anche a loro figlio Maxim Naumov. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Naumov si è classificato quarto ai campionati americani di pattinaggio tenuti a Wichita, in Kansas, dal 21 al 26 gennaio. "Siamo devastati da questa tragedia indicibile e teniamo strette nei nostri cuori le famiglie delle vittime", ha riferito in una dichiarazione la Us Figure Skating.



Unione mondiale pattinaggio: “Scioccati da sciagura Washington”



Nell'incidente, secondo notizie dei media, potrebbero essere rimasti coinvolti anche altri pattinatori con i loro allenatori e le famiglie. L'Unione internazionale di Pattinaggio (Isu) si è detta "profondamente scioccata”, commentando la notizia. “I nostri pensieri - si legge in un comunicato dell'Isu - vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia. Il pattinaggio artistico è più di uno sport, è una famiglia affiatata, e noi rimaniamo uniti. Rimaniamo in stretto contatto con l'Associazione del pattinaggio artistico Usa e assicuriamo il nostro pieno sostegno in questo momento incredibilmente difficile".



