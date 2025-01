Arrivano le prime immagini dell'impatto tra il volo dell'American Airlines 5342, che si stava preparando ad atterrare all'aeroporto Ronald Reagan di Washington, e l'elicottero militare Sikorsky H-60, avvenuto sopra il fiume Potomac (GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO). Una telecamera di sorveglianza del vicino Kennedy Center mostra in lontananza i due velivoli esplodere in una palla di fuoco. Saranno immagini particolarmente importanti per capire la dinamica dell'incidente.

Il volo 5342 era in arrivo al Reagan ad un'altitudine di circa 400 piedi (120 metri) e a una velocità di circa 140 miglia orarie (225 km/h) quando ha subito una rapida perdita di quota sul fiume Potomac, secondo i dati del suo transponder radio. Pochi minuti prima dell'atterraggio, i controllori del traffico aereo hanno chiesto al jet commerciale in arrivo se poteva usare la pista 33 (più corta), e i piloti hanno detto di sì. I controllori hanno quindi autorizzato l'atterraggio. I siti di tracciamento del volo mostrano però che l'aereo ha modificato il suo approccio alla nuova pista. Meno di 30 secondi prima dello schianto, un controllore del traffico aereo ha chiesto all'elicottero se aveva in vista l'aereo in arrivo. Il controllore ha fatto un'altra chiamata radio all'elicottero pochi istanti dopo: "Pat 25 passa dietro il Crj". Pochi secondi dopo, i due velivoli si sono scontrati. Il transponder radio dell'aereo ha smesso di trasmettere a circa 2.400 piedi dalla pista, più o meno a metà del fiume.