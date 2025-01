Incidente Washington, Trump contro Biden e Obama su sicurezza voli

Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che le politiche perseguite dai suoi predecessori avrebbero portato all'assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. Trump ha fatto sapere che a bordo dell'aereo che si è schiantato c'erano passeggeri di altre nazionalità, oltre ad americani e russi."Siamo in contatto con Mosca, faciliteremo il rimpatrio delle vittime russe", ha garantito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump va all’attacco sull’incidente aereo avvenuto a Washington, dove un volo dell'American Airlines si è scontrato con un elicottero militare Sikorsky H-60 nei pressi del fiume Potomac ( IL RACCONTO IN DIRETTA ). L’attuale inquilino della Casa Bianca, in una conferenza stampa, ha accusato le politiche per la diversità (i programmi Dei) perseguite dai suoi predecessori di aver portato all'assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. A suo avviso, dovrebbero essere assunte solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori ( LE FOTO - I L MOMENTO DELL’IMPATTO ).

Trump attacca Obama, Biden e Buttigieg

Il presidente degli Stati Uniti, attaccando ancora Joe Biden e Barack Obama, ha spiegato: "Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica". Trump ha poi parlato del ministro dei Trasporti democratico Pete Buttigieg: "Era un disastro. È stato un disastro come sindaco ed è stato un disastro come ministro".

Buttigieg a Trump: “Suo attacco è spregevole”

Pete Buttigieg, il ministro dei Trasporti di Joe Biden attaccato da Donald Trump, ha risposto definendo "spregevole" l'intervento del presidente "mentre le famiglie sono in lutto". "Trump dovrebbe guidare, non mentire. Abbiamo messo la sicurezza al primo posto, aumentato il controllo del traffico aereo e non abbiamo incidenti di aerei commerciali su milioni di voli sotto il nostro controllo", ha affermato.

Trump: “Non ci sono sopravvissuti”

Trump ha poi detto, sull'incidente, che si è trattato di una "tragedia di terribili proporzioni" e ha annunciato di aver scelto Chris Rocheleau come numero uno pro tempore della Federal Administration Aviation. Il presidente statunitense ha detto che "ovviamente l'elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato" e confermato che non ci sono sopravvissuti. Trump ha fatto sapere che a bordo dell'aereo che si è schiantato c'erano passeggeri di altre nazionalità, oltre ad americani e russi, e che "siamo in contatto con Mosca, faciliteremo il rimpatrio delle vittime russe". Infine, il presidente ha rivelato che "i moniti (dalla torre di controllo) sono stati dati tardi, secondi dopo la collisione".