Covid 19, Biden nomina task force: “Mascherina non ha colore politico"

Il presidente eletto sceglie i 13 componenti che faranno parte della commissione dedicata all'emergenza e sulla possibilità di un vaccino dice: "Non sarà disponibile su larga scala per diversi mesi"

"Gli Usa hanno di fronte ancora un inverno buio e il vaccino probabilmente non sarà disponibile su larga scala per mesi". È quanto ha detto Joe Biden invitando a indossare nel frattempo le mascherine perché "non sono una dichiarazione politica". Biden, parlando con accanto la vicepresidente eletta Kamala Harris (LA FOTOSTORIA), ha detto che "la task force che abbiamo nominato fornirà un piano di azione contro il covid-19". (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)