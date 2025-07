Raid su campo profughi Gaza: 5 morti. Uccisi da razzo soldati Idf LIVE

Il Ministro degli Affari Esteri dell'Egitto Badr Abdelatty, a Bruxelles per la ministeriale Ue-vicinato meridionale, non vede "nessun segnale" dell'attuazione dell'accordo fra Ue e Israele sulla consegna degli aiuti umanitari a Gaza. "La situazione su campo "è orribile". "Ogni giorno ci sono oltre 100 persone uccise a Gaza solo perché vogliono ricevere gli aiuti, è una vergogna per tutti noi, siamo qui per parlare chiaro e dire ai nostri amici europei cosa accade sul campo".