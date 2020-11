Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

L'Ordine dei medici chiede un nuovo lockdown totale in tutto il Paese alla luce dei nuovi dati su ricoveri e terapie intensive. E' allarme contagi da Nord a Sud (ieri 32.616 con 40 mila tamponi in meno), e molte strutture sono in sofferenza. Per un lockdown a breve "in certe aree metropolitane" preme anche il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi che in tv afferma che avrebbe reso Napoli zona rossa "due settimane fa". Oggi si riunisce la cabina di regia per l'emergenza Covid, rinviata ieri su richiesta di alcune Regioni. E le anticipazioni sul rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sembrano preludere a cambiamenti nella mappa tricolore. Campania, Veneto e Toscana rischiano di cambiare status.

