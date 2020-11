1/8 ©Ansa

Attesa per la cabina di regia per l'emergenza Covid, dopo il rinvio di ieri su richiesta di alcune Regioni. Le anticipazioni sul rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sembrano preludere a cambiamenti nella mappa delle zone di rischio in cui è stata divisa l'Italia. L'Alto Adige gioca d'anticipo e si autoproclama zona rossa. Mentre altre 6 regioni da gialle potrebbero diventare arancioni (o rosse). Ecco quali sono

