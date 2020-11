Covid, Ordine dei Medici: lockdown totale per tutta l'Italia

La richiesta di una chiusura totale in tutta Italia arriva dall'Ordine dei Medici, alla luce dei contagi e soprattutto dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, in base ai dati degli scorsi giorni

Lockdown totale in tutta Italia per rispondere all'emergenza Covid. La richiesta arriva dall'Ordine dei Medici italiani, alla luce del trend dei dati degli scorsi giorni, non solo quelli sui contagi, ma soprattutto quelli relativi ai ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE)