Addio a Paola Motta, ci ha lasciato la nostra collega

Avrebbe compiuto 58 anni a giugno. Era nata a Merano, in Alto Adige, dove aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare nella nostra redazione. Considerava importante approfondire, non solo raccontare. Non ha mai fatto sconti a nessuno nelle sue domande ai politici, infatti, ma conosceva bene il valore della parola "rispetto"

Anche questa sfida l'ha affrontata da combattente, come tutte le altre. Non ha vinto la battaglia contro un male impietoso e violento ma la guerra alla lunga l'ha vinta, se lasciare una traccia importante nella vita significa qualcosa. E la collega Paola Motta, cronista politica di Sky TG24, questo l'ha fatto. Se n'è andata nella riservatezza e circondata dall'affetto di chi le vuole bene ma sarà sempre per tutti una giornalista brava, piena di coraggio e di rigore, che ha raccontato fenomeni anche complessi andando a cercare con cura le storie e il modo di spiegarle.

Paola era di Merano e mille volte sorridendo si è descritta con un carattere "asburgico", il che è perfettamente vero tanto quanto sono vere la sua estrema eleganza, la sua bellezza, la sua classe, la sua intelligenza caparbia. Che l'ha portata anche a fare parte del Cdr di Sky TG24. Perché ci teneva in generale - nella vita e nel lavoro - a far funzionare bene le cose, o almeno a provarci. A Sky TG24 fin dall'inizio, aveva una gran competenza in economia e - col suo bilinguismo - ha più volte approfondito le questioni legate alla Germania, come le elezioni nel 2017, come nei suoi speciali fatti percorrendo le strade di Berlino in Trabant. Considerava importante approfondire, approfondire davvero e non solo raccontare. Non ha mai fatto sconti a nessuno nelle sue domande ai politici, infatti, ma conosceva bene il valore della parola "rispetto".

Uno dei suoi ultimi impegni è stato al Live In di Sky TG24 nel 2023, una brillante intervista all'allora ministro Fitto. La politica per Paola Motta era quello che dovrebbe essere davvero: qualcosa che ci riguarda tutti perché riguarda la cosa pubblica e la sua organizzazione, ecco anche perché tanta attenzione ai giovani nei suoi "speciali", ai ragazzi e alle loro visioni, alle loro speranze e alle loro idee. Ragazzi come suo figlio Theo, che ha di che essere orgoglioso di sua madre che lo adorava e stimava immensamente.