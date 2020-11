1/15 ©Ansa

A Palermo assembramenti e ai mercatini file di persone anche senza mascherina. A Napoli folla sul lungomare con tavolini pieni e persino qualche bagnante. Tutto chiuso invece a Torino con i runner padroni delle vie del centro. È passato così il primo weekend con l'Italia divisa in tre fasce e che, a dispetto di numeri del contagio sempre più preoccupanti su tutto il territorio nazionale, ha visto in tante città le strade dello shopping e della movida piene come in un fine settimana normale prima della pandemia

