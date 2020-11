1/14 ©Ansa

Il governo ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le Faq sulle misure restrittive introdotte in Italia dal Dpcm del 3 novembre per cercare di contenere la diffusione della nuova ondata di coronavirus. Il provvedimento, entrato in vigore venerdì 6, ha diviso l’Italia in zona gialla, arancione e rossa in base al livello di rischio: attraverso una mappa e le risposte alle domande più frequenti, il governo ribadisce cosa permettono e cosa vietano le disposizioni in ciascuna aree