Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Il numero di nuovi contagi giornalieri in Italia sfiora i 40 mila con il totale degli attualmente positivi che sfonda il muro dei 500 mila e un tasso di tamponi/positivi del 17,1%. Alcuni governatori si dicono pronti a chiudere mentre il sistema sanitario in molte città è al collasso. In Calabria, il consiglio dei ministri nomina Giuseppe Zuccatelli nuovo commissario per la Sanità al posto di Saverio Cotticelli. In base al nuovo Dpcm le prefetture potranno chiudere strade o piazze anche prima delle 21, per evitare assembramenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal Viminale. Ancora un record di contagi a livello globale in sole 24 ore: secondo l’Oms sono stati registrati 581.679 contagi e il bilancio complessivo dei casi si avvia verso la soglia dei 50 milioni di casi. Biden annuncia una svolta sulla pandemia negli Stati Uniti.