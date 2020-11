La regina Elisabetta per la prima volta in pubblico con la mascherina

La sovrana ne ha indossata una di stoffa nera per una commemorazione a Westminster. Secondo i bene informati dovrebbe essere stata confezionata da Angela Kelly, consigliera personale e stylist di Elisabetta II, che disegna molti degli outfit a Corte

La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI – SPECIALE).

La cerimonia a Westminster approfondimento Coronavirus, principe William contagiato ad aprile Come fa notare la Bbc la regina d'Inghilterra ha indossato la mascherina in una cerimonia commemorativa all’Abbazia di Westminster, prima del Remembrance Day dell'11 novembre in cui si ricordano le vittime della guerra. La sovrana 94 anni, ha visitato la tomba del milite ignoto, un militare britannico non identificato che morì sui campi di battaglia durante la prima guerra mondiale e il cui corpo fu portato dal nord della Francia e sepolto nell'abbazia l'11 novembre 1920.

Stoffa nera e bordi bianchi approfondimento La Regina Elisabetta abdica? Fonti: dedicherà ultimi anni al marito La mascherina scelta dalla monarca è di stoffa nera con i bordi bianchi e dovrebbe essere stata confezionata da Angela Kelly, consigliera personale e stylist di Elisabetta II, che disegna molti degli outfit della regina. L'ultima volta la regina era stata vista in pubblico lo scorso ottobre durante la visita a Porton Down, vicino a Salisbury, insieme al nipote William: nessuno dei due indossava la mascherina in quell'occasione