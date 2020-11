Coronavirus, in Rsa di Castelfranco Veneto la “stanza degli abbracci"

Dopo mesi di distacco fisico, gli ospiti della casa di riposo Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, potranno toccare nuovamente i propri cari che fanno loro visita, il tutto in completa sicurezza (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI – SPECIALE ).

Separatori di vetro e postazioni per abbracciarsi

Si chiama “Emozioni senza confini” la nuova struttura ideata e realizzata all’interno del centro servizi alla persona del comune trevigiano. Uno spazio realizzato nel Salone delle Rose, rimodulato e allestito con separatori in vetro e postazioni dove ospiti e famigliari possono parlarsi e toccarsi grazie a dispositivi di sicurezza. 12 postazioni dotate di guanti inseriti nella parete per consentire il contatto fisico e di un dispositivo audio (cuffie e microfono) per la conversazione.