Roma, oggi l’autopsia sul corpo della donna morta dopo una liposuzione

L'esame sul corpo di Ana Sergia Alcivar Cherche servirà agli inquirenti per capire le cause del malore che hanno portato al decesso. Nel procedimento aperto in Procura si indaga per omicidio colposo: ad essere iscritti sul registro degli indagati il medico titolare della struttura, un anestesista e un'infermiera

Nella giornata di oggi verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Ana Sergia Alcivar Cherche, la donna di 46 anni, originaria dell'Ecuador, morta sabato a Roma dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione effettuato in uno studio medico privato di via Francesco Roncati, nella zona di Primavalle. In questo modo gli inquirenti sperano di accertare le cause che hanno portato al decesso e in particolare se il malore sia stato causato da uno shock anafilattico dopo la somministrazione della anestesia oppure durante l’intervento. Nel procedimento aperto in Procura si indaga per omicidio colposo: ad essere iscritti sul registro degli indagati il medico titolare della struttura, un anestesista e un'infermiera.

L'assenza di documenti e di un defibrillatore Un appartamento vuoto. Gli inquirenti che sono entrati nello studio medico hanno notato l'assenza di diversi elementi, dalla cartella clinica della paziente ai documenti sulle attività svolte fino ai macchinari di primo intervento, come un defibrillatore. Numerosi i clienti che avevano scelto la struttura, che però in realtà operava da oltre 13 anni senza alcuna autorizzazione: l'ultima era scaduta nel 2012 e non era stata più rinnovata. Su questo aspetto è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annunciando che si sta lavorando "assieme all'ordine dei medici, a un provvedimento che consenta, attraverso un QR code, a una chiara identificazione di ciò che in uno studio medico è possibile fare, con un richiamo, anche alle specializzazioni del personale medico che lavora in quello studio". Le accuse al medico Il titolare, il dottor Jose Lizarraga Picciotti, cittadino peruviano di 65 anni, nonostante l'assenza dei certificati, continuava, anche grazie ad una massiccia promozione sui social, a fornire interventi di chirurgia estetica e in molti lo continuavano a scegliere per sottoporsi ad operazioni anche invasive che richiedevano anestesie o sedazioni profonde. Picciotti, inoltre, ha precedenti per lesioni legati alla sua attività: nel 2013 era stato condannato, dopo la denuncia di una paziente, ma nel 2015 l'accusa era stata dichiarata prescritta dalla Corte d'Appello. Il medico è anche sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime.