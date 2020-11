Usa, il presidente eletto Biden: "Vittoria netta, unificherò il Paese"

Al Chase Center di Wilmington (Delaware), davanti a una folla di migliaia di persone, il primo discorso da "Commander in chief" del democratico. Prima di lui ha parlato la vicepresidente eletta Kamala Harris: "Avete portato un nuovo futuro per l'America, avete protetto l'integrità della nostra democrazia, che non va mai data per scontata"

"La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria convincente. Ma non ci sono Stati blu o Stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti: sarò un presidente che unisce e non che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Diamoci una possibilità aiutandoci l'uno con l'altro". Sono le prime parole di Joe Biden da presidente eletto degli Stati Uniti, pronunciate davanti a migliaia di persone al Chase Center di Wilmington (Delaware), città dove vive. Con lui, sul palco, la vicepresidente eletta Kamala Harris, che ha parlato per prima alla folla, rimarcando come il popolo americano "abbia protetto l'integrità della democrazia" (LA GIORNATA DECISIVA - I FESTEGGIAMENTI - LE REAZIONI DAL MONDO).

Joe Biden e Kamala Harris sul palco del Chase Center di Wilmington (Delaware) - ©Ansa

"Gli avversari non sono nemici" leggi anche La cronaca della giornata decisiva per la Casa Bianca "Basta trattare i nostri avversari come nemici", ha aggiunto il presidente eletto degli Stati Uniti, lanciando un appello all'unità nazionale. "Stanotte il mondo ci guarda, e noi torneremo ad essere un Paese rispettato nel mondo", ha sottolineato. Poi ha parlato della pandemia della lotta al Covid-19, tra i primi nodi del suo mandato: "Il nostro lavoro inizia con il mettere sotto controllo il Covid. Non risparmierò alcuno sforzo contro questa pandemia". Biden ha anche detto che già lunedì nominerà gli scienziati che guideranno la task force sul coronavirus.

Harris: "Avete protetto l'integrità della nostra democrazia" vedi anche Usa 2020, Harris telefona a Biden: "Ce l'abbiamo fatta, Joe". VIDEO Prima di Biden ha parlato alla folla Harris (LA FOTOSTORIA), che ha citato il parlamentare e attivista afroamericano John Lews, scomparso nel 2018. "Noi popolo abbiamo potere di costruire un futuro migliore. Voi avete portato un nuovo futuro per l'America, avete protetto l'integrità della nostra democrazia. Non dobbiamo mai dare la democrazia per scontata". E prosegue: "Per quattro anni avete marciato per la richiesta di uguaglianza e giustizia per il nostro Pianeta, e poi avete votato. Avete scelto la speranza, la scienza, la verità". Harris poi sottolinea: "Sono la prima donna vicepresidente ma non sarò l'ultima. Questo è un Paese delle opportunità". Rivolgendosi alle bambine, dice: "Sognate con ambizione".

Kamala Harris sul palco del Chase Center di Wilmington (Delaware) - ©Ansa

A Wilmington una folla di migliaia di persone vedi anche Usa 2020, da Washington a Ny: festeggiamenti per Biden presidente Ad ascoltare e applaudire Biden e Harris alcune migliaia di persone con mascherine e diverse centinaia all'interno dalle loro auto, parcheggiate in stile drive-in in un grande piazzale. La folla è variegata: tutti hanno bandiere americane e i gadget della campagna; presenti anche molti bambini. Dopo il discorso seguirà una festa con musica e fuochi d'artificio.

Le prime mosse di Biden leggi anche Biden eletto presidente, Trump: non è finita, vittoria non certificata Come riporta il Washington Post, il presidente eletto degli Stati Uniti, una volta insediatosi alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, ha in programma di firmare una serie di decreti per rovesciare alcune delle decisioni prese dal presidente uscente Donald Trump. Tra le misure, il rientro degli Usa nell'accordo di Parigi sul clima e nell'Organizzazione mondiale della sanità. Abolirà poi il bando sull'immigrazione dai Paesi musulmani e ripristinerà il programma per la protezione dei Dreamer.