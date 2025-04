Tesla, utili e ricavi a picco. Musk: “Mio impegno con Doge diminuirà”

I dati del primo trimestre del 2025 sono molto negativi: calo del 20% dei ricavi del settore automobilistico, mentre gli utili sono scesi di oltre il 70%. La società ha avvisato gli investitori che la situazione critica potrebbe continuare. Il miliardario ha annunciato che che da maggio lavorerà meno per l'amministrazione Usa, per dedicarsi all’azienda: "Mio lavoro al dipartimento è quasi completato. Lavorerò uno o due giorni a settimana finché Trump lo vorrà”

Elon Musk ha annunciato che da maggio ridurrà il lavoro per l'amministrazione Trump per concentrarsi su Tesla. Nel commentare l'intenzione di fare un passo indietro dal Doge, Musk ha spiegato che il lavoro del dipartimento è "quasi completo. Continuerò a lavorare con il team del Doge per il resto del mandato del presidente Donald Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più", ha dichiarato il miliardario precisando che vi si dedicherà "un giorno o due a settimana. Finché il presidente lo vorrà”. Lunedì il Washington Post aveva anticipato che Musk era pronto a lasciare perché stanco di dover affrontare quella che considera una serie di attacchi sgradevoli e immorali da parte della sinistra, secondo una fonte a lui vicina. Un altro fattore da considerare è che da quando è alla guida del dipartimento per l'efficienza energetica le azioni e le vendite della Tesla sono colate a picco.