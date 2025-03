Tesla, i numeri della crisi. Ecco cosa sta succedendo

Introduzione

Durante i due mesi trascorsi da Elon Musk a Washington, come figura di spicco del Dipartimento per l'efficenza del governo degli Stati Uniti (Doge), le azioni di Tesla hanno subito un crollo vertiginoso, perdendo oltre il 40% del loro valore.

Le vendite della casa automobilistica sono calate molto in Europa, sono diminuite in Cina e sono rallentate anche in alcune aree degli Stati Uniti. Proteste e campagne contro Tesla, Musk e il suo lavoro alla Casa Bianca sono scoppiate in tutto il mondo. Atti di vandalismo e incendi dolosi hanno preso di mira veicoli, showroom e stazioni di ricarica. Ma Musk, in un incontro con i dipendenti della casa automobilistica, ha invitato tutti a "tenere strette le proprie azioni". Cosa sta succedendo?