Tesla richiama 46 mila Cybertruck: si staccano i pannelli d'acciaio della carrozzeria

Il produttore americano di veicoli elettrici Tesla, di proprietà di Elon Musk, sta richiamando oltre 46.000 pickup Cybertruck per problemi alla carrozzeria. Alcuni pannelli esterni rischierebbero di staccarsi a causa di un difetto nella colla utilizzata per fissarli, aumentando così il rischio di incidenti. I pezzi di rifinitura in acciaio lungo l'esterno del mezzo sono uniti al veicolo da un adesivo che è "suscettibile di fragilità ambientale", spiega l'azienda. Lo ha fatto sapere la stessa Tesla che ha consegnato la documentazione alla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'Agenzia Usa per la sicurezza stradale