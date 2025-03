Tesla, 20 anni di carcere per chi commette atti vandalici

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi ha equiparato gli atti vandalici al terrorismo interno, dichiarando: "Il Dipartimento di giustizia ha già formulato queste accuse contro diversi sospetti, e sono crimini che prevedono una pena minima di cinque anni. che può arrivare fino a 20 anni se condannati. Continueremo le indagini, in particolare nei confronti dei soggetti che operano dietro le quinte per coordinare e finanziare questi crimini". Tra i sospettati c'è Lucy Nelson, 42 anni, accusata di possesso di un dispositivo distruttivo e distruzione dolosa di proprietà dopo essere stata avvistata nei pressi di una concessionaria Tesla in Colorado. La concessionaria era stata presa di mira con un attacco con molotov e graffiti che avevano causato danni tra i 5.000 e i 20.000 dollari, secondo una denuncia penale. Il sospettato si è dichiarato non colpevole.

La posizione di Kevin O'Leary

L'imprenditore canadese Kevin O'Leary, vicino all'amministrazione Trump, ha dichiarato alla CNN: "Quando dai fuoco a un'auto, dovresti andare in prigione. Sono atti criminali, non c'è altro modo di definirli. E tutte quelle auto e quei concessionari hanno un sacco di telecamere. Sei proprio stupido se fai una cosa del genere. E finirai in galera. Anche perché adesso c'è un governo che è appena entrato in carica, e che non vede l'ora di trovare gli idioti che fanno queste cose". O'Leary ha poi aggiunto: "Questa gente rischia di passare vent'anni in carcere. Se li accusano di terrorismo, che per me è forse un po' eccessivo, vuol dire niente libertà vigilata, niente sentenze ridotte, marciranno in galera per vent'anni. E francamente, per quanto mi riguarda, va pure bene".