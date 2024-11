Protesta contro Elon Musk, le star dello spettacolo che lasciano X

4/11 ©IPA/Fotogramma

Jamie Lee Curtis, attrice premio Oscar nel 2023 per Everything Everywhere All At Once e celebre per la saga di Halloween (tra le tante altre cose per cui è famosa), ha annunciato su Instagram di aver cancellato l'account X. Allo screenshot che mostra l'avviso dell'account eliminato, l'attrice ha aggiunto le parole: "Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare ciò che posso e la saggezza per capire la differenza"



