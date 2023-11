Elon Musk, A24 produrrà un biopic diretto da Darren Aronofsky

A24, la casa di produzione che ha realizzato il film premio Oscar Everything Everywere All At Once, produrrà un biopic su Elon Musk che sarà diretto da Darren Aronofsky. La notizia è stata confermata da Variety. Il film si baserà sulla biografia autorizzata firmata da Walter Isaacson, pubblicata a settembre del 2023. Isaacson aveva già realizzato la biografia di Steve Jobs da cui era stato tratto il film del 2015 con Michael Fassbender.

Un regista particolare

Secondo quanto riferito da Variety, A24 ha dovuto sconfiggere una concorrenza decisamente agguerrita per ottenere l’opzione sui diritti del libro. Peculiare la scelta del regista: Darren Aronofsky non è infatti uno specialista dei biopic, quanto piuttosto un regista noto per la sua propensione a indagare nella psiche dei personaggi visualizzando le loro angosce con uno stile a tratti allucinatorio. Aronofsky ha recentemente diretto The Whale, il film che ha fatto vincere un Oscar da attore protagonista a Brendan Fraser, e nel corso della sua carriera ha diretto film come Requiem for a Dream e Il Cigno Nero.