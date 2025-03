Regé-Jean Page star nel nuovo film Il Conte di Montecristo

Il lungometraggio alla cui sceneggiatura sta lavorando lo scrittore Patrick Ness, sarà prodotto anche da A Mighty Stranger, la compagnia di produzione dell'attore britannico

Nuovo salto nel passato per Regé-Jean Page, l'attore britannico che ha raggiunto la fama globale con l'interpretazione del duca di Hastings Simon Bassett nella serie di culto Bridgerton.

Il trentasettenne tornerà a vestire gli abiti dei primi dell'Ottocanto nel nuovo film basato su Il Conte di Montecristo, il classico di Dumas che nelle ultime stagioni è stato oggetto di rinnovata attenzione da parte dei produttori televisivi e cinematografici.

La star britannica che è stata menzionata più volte nella rosa dei possibili interpreti del nuovo James Bond non si confronterà, nel prossimo futuro, con l'agente 007 ma quello di Edmond Dantès non è certo un ruolo meno iconico.

Nuovo film dopo gli ultimi adattamenti di successo In una stagione che lo vede già protagonista della scena (è nel cast stellare di Black Bag, il nuovo film di Steven Soderbergh che in Italia arriverà nei cinema il 30 aprile), Regé-Jean Page si è preso nuovi impegni che lo terranno sul set di un nuovo film basato sulle avventure de Il Conte di Montecristo.

A poca distanza dai recenti adattamenti di successo del capolavoro di Alexandre Dumas, il film francese Le Comte de Monte-Cristo di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, dove c'era anche Pierfrancesco Favino, e la miniserie televisiva Il Conte di Montecristo con Sam Clafin, Michele Riondino e Lino Guanciale, le avventure di Edmond Dantès torneranno a prendere vita sullo schermo, quello del cinema, con un nuovo attore a prestargli il volto.

Regé-Jean Page ha parlato con entusiasmo di questa nuova sfida professionale e a Deadline ha riferito in esclusiva che la nuova pellicola esplorerà la pagina di Dumas con una profondità inedita.