James Bond, Regé-Jean Page sarebbe idoneo per i fratelli Russo

Cinema

La decisione di Daniel Craig di mettere fine al suo percorso nei panni dell’agente segreto più famoso al mondo ha dato il via alle ricerche per il nuovo protagonista. In questi mesi voci e indiscrezioni hanno tenuto banco sui media, ora il sito Ladbrokes ha stilato la lista degli attori più quotati per il ruolo di James Bond: da Henry Cavill a Richard Madden passando per Rege-Jean Page e Tom Hardy