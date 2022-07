Addio a Monty Norman, compositore dell'iconico tema dei film di 007

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Monty Norman, Il musicista e compositore britannico, nato a Londra il 4 aprile del 1928, si è spento all'età di 94 anni, in seguito a una malattia. Attivo soprattutto in ambito cinematografico e teatrale, Norman deve molta della sua fama al famosissimo The James Bond Theme, che compose nel 1962 per il primo lungometraggio dedicato alla figura di James Bond, ovvero, Agente 007 - Licenza di uccidere, in seguito utilizzato per tutti i film della saga.