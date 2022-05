All'asta l'Aston Martin di Sean Connery, l'auto di James Bond

L'Aston Martin DB5 è apparsa in otto film

approfondimento

Sean Connery: i cinque ruoli più iconici di una carriera stellare

L'Aston Martin DB5 è apparsa in otto film del franchise James Bond a partire da Agente 007 - Missione Goldfinger (Goldfinger) del 1964, diretto da Guy Hamilton. Secondo il figlio Jason, Connery non guidò mai questo modello specifico in alcun film della saga 007, ma acquistò la vettura e amava guidarla. L'auto che andrà all'asta era inizialmente di colore nero, ma è stata verniciata in grigio argento in modo da essere simile a quella guidata nel film. Ha inoltre interni in pelle Connelly rossa. Nell'ultimo film della serie, No Time To Die (2021) la DB5 è la vettura da cui Bond (Daniel Craig) aziona le mitragliatrici nascoste nei fari durante un drift a 360 gradi.