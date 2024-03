Black Bag, Regé-Jean Page nel film di Steven Soderbergh

Stando a quanto annunciato in esclusiva da Deadline, Regé-Jean Page affiancherà Michael Fassbender e Cate Blanchett nel nuovo film di Steven Soderbergh

Regé-Jean Page reciterà in Black Bag con protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett (FOTO). Deadline ha annunciato in esclusiva i dettagli della nuova pellicola dell’attore britannico divenuto noto al grande pubblico per l’interpretazione di Simon Basset nella serie tv Bridgerton.

black bag, tutto quello che sappiamo sul film Stando a quanto riportato dal magazine, Regé-Jean Page è entrato a far parte del nuovo film diretto da Steven Soderbergh, tra i suoi lavori troviamo la trilogia Ocean’s, Intrigo a Berlino, Erin Brockovich - Forte come la verità e Traffic con cui ha vinto la statuetta per la Miglior regia alla 73esima edizione dei Premi Oscar. Il nuovo film sarà uno spy thriller con protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett. Nessuna informazione sugli altri nomi del cast, sulla sinossi e sulla data di inizio delle riprese. La sceneggiatura è stata scritta da David Koepp, mentre Casey Silver e Greg Jacobs si occuperanno della produzione. approfondimento Bridgerton, Regé-Jean Page sul recast del suo ruolo

L'esplosione mediatica di Regé-Jean Page è arrivata con la prima stagione di Bridgerton, produzione targata Netflix. Gli otto episodi hanno conquistato il pubblico e la critica rendendo l'attore una delle star più popolari e ricercate del momento. Per l'interpretazione l'attore ha ricevuto anche numerose candidature, tra le quali quella come Migliore attore protagonista in una serie drammatica alla 73esima edizione degli Emmy Awards.

Regé-Jean Page (FOTO), classe 1988, ha poi preso parte alla pellicola The Gray Man dei fratelli Russo e a Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, il film basato sull’omonimo gioco di ruolo con Chris Pine e Michelle Rodriguez.