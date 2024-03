4/25 ©Getty

Leo Woodall, attore che abbiamo potuto apprezzare in The White Lotus, sta per compiere trent'anni. È molto giovane, non ha esperienza teatrale di alto profilo e i suoi successi finora sono stati più orientati verso il dramma che l’azione, fanno notare i media statunitensi. Tuttavia sarebbe buona cosa per Bond - come fa notare Esquire - orientarsi verso un attore più in linea con la Generazione Z, come appunto è Woodall



