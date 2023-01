Ancora è aperta la corsa al ruolo di 007 al cinema dopo l’addio di Daniel Craig con l’ultimo film No Time To Die. Chi sarà il prescelto?

Tra i possibili attori in lizza per diventare il nuovo agente 007 ci sarebbe anche Liam Hemsworth , fratello di Chris Hemsworth . Dopo che Daniel Craig ha detto addio per sempre al ruolo di James Bond, la ricerca di un sostituto è in corso e sono tanti i nomi che sono stati fatti come possibili eredi. Il ruolo dell’Agente 007 nel corso degli anni è stato interpretato da molti attori britannici come Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, ma anche dall’australiano George Lazenby che ha espresso la sua preferenza.

George Lazenby ha interpretato James Bond nel 1969 e oggi, all’età di 83 anni, ha confessato a TMZ che vedrebbe bene Liam Hemsworth nei panni dell’agente segreto. “È abbastanza pazzo, abbastanza arrogante e abbastanza sicuro di sé, e anche abbastanza ambizioso da accettare il ruolo”, ha detto, sottolineando che il nuovo Bond dovrebbe essere un attore che “risiede sotto il Commonwealth”, quindi Hemsworth suo connazionale può andare. Bello, giovane, elegante, e affascinante sono le doti che Lazenby ritrova nell’attore che fino a oggi abbiamo visto in ruoli action, romantici e ironici come il fratello.

James Bond donna?

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Qualche mese fa George Lazenby aveva abbracciato anche l’idea di un James Bond donna quando era venuti fuori il nome di Margot Robbie come possibile candidata al ruolo. Pensava a questa scelta come “coraggiosa” e ha detto: “Penso che vedere una donna nei panni di James Bond sia una buona idea. Perché no? Robbie sembra molto sicura di sé e penso che riesca a farcela e che la gente le crederà”. Tuttavia la produttrice Barbara Broccoli ha poi deciso di lasciare andare l’idea di una spia al femminile, quindi il progetto è stato accantonato e si è tornati a cercare un attore.

Aaron Taylor-Johnson all’orizzonte

Qualche giorno fa Aaron Taylor Johnson avrebbe incontrato Broccoli per parlare di un suo possibile coinvolgimento nel prossimo film di James Bond e secondo alcune voci la scleta del fortunato che vestirà i panni dell’agente al servizio di Sua Maestà potrebbe essere vicina.

Chi è George Lazenby

Modello e attore, Lazenby all’epoca ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione di 007 ma ha rifiutato di farlo di nuovo. Si è preso una pausa dal mestiere di attore lavorando per un certo periodo nel settore immobiliare negli anni 70, per poi tornare davanti alla telecamera per alcuni prodotti televisivi.