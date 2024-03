James Bond, Aaron Taylor-Johnson vicino al ruolo di nuovo 007

“Bond è il lavoro di Aaron, se lo sceglie – ha dichiarato al Sun una fonte vicina a Taylor-Johnson -. Stanno aspettando che si faccia sentire". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Daily Mail che continua a indicare Aaron Taylor-Johnson come il favorito per il ruolo e prima scelta della produttrice Barbara Broccoli.

LA CARRIERA DI AARON TAYLOR-JOHNSON

L’attore si era già espresso sulle voci limitandosi a definire un grande onore l’essere accostato al ruolo: “ È un grande complimento", aveva detto. Taylor-Johnson è stato uno dei protagonisti del MCU, nel quale ha ricoperto il ruolo di Quicksilver nei film Captain America: The Winter Soldier (2014) e Avengers: Age of Ultron (2015). Ha inoltre recitato per Christopher Nolan in Tenet e Tom Ford in Animali Notturni. Tra i suoi ruoli più iconici anche quello da protagonista in Kick Ass e Kick Ass 2.